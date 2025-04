Rafa Marin non ha convinto, torna in panchina contro il Torino? Repubblica: con Conte il feeling non è mai nato

Notizie calcio - Titolare a Monza per la prima volta in Serie A, Rafa Marin contro il Torino è destinato a riaccomodarsi in panchina. Il centrale spagnolo, come riportato da Repubblica, non ha convinto Conte:

"Rafa Marin ha perso terreno nelle ultime 48 ore. Il debutto da titolare in campionato a Monza non ha modificato il copione della sua stagione. Il feeling tecnico con l’allenatore non è mai sbocciato tanto che a gennaio lo spagnolo era sul punto di trasferirsi al Villarreal. È rimasto perché sono saltate due trattative di mercato (prima Danilo e poi Comuzzo), ma evidentemente non ha convinto e dovrebbe tornare in panchina".