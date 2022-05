"Questo Napoli ha una base per migliorare", CorSport: De Laurentiis dà il via allo Spalletti-bis

Calciomercato Napoli - Ci sarà lo Spalletti-bis a Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport non ha dubbi sulla permanenza di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra anche per la prossima stagione quando gli scadrà il contratto. Ricordiamo che tra il tecnico e de Laurentiis c'è poi un'altra opzione (che può esercitare solo il club) per un ulteriore anno di contratto.

Spalletti e de Laurentiis

Spalletti resta a Napoli: le ultime

Il Corriere dello Sport scrive di uno Spalletti bis per la prossima stagione: