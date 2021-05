"Questo è il calcio, come la vita". Il Mattino: De Laurentiis a pezzi prova a consolare la squadra, Gattuso non ce la fa neppure a salutare

Ultime notizie Napoli - Il match point lo ha fallito il Napoli, che nella notte più importante non ha saputo costruire un'azione, fare passaggi elementari, compitare l'abc del pallone, come racconta Il Mattino.

“Gattuso non ce la fa neppure a fare il discorso che voleva fare alla squadra, non dice nulla del suo futuro, voleva salutare ma non riesce a farlo. C'è tanta delusione nel ventre del Maradona, non vola una mosca, si sente persino il rumore dell'acqua che cade dalla doccia. È una Waterloo, una delusione gigante.

De Laurentiis affida il suo pensiero ai social per salutare Gattuso. «Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli». Poi, pure essendo a pezzi, il presidente scende anche negli spogliatoi. Ci tiene a ringraziare la squadra per la stagione. «Questo è il calcio, come la vita» le sue parole consolatorie”