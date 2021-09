"Questa grandezza non può avere fretta", svelato il motivo dell'esultanza travolgente di Osimhen al secondo gol a Leicester

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Victor Osimhen in vista di Napoli-Cagliari.

"«Questa grandezza non può avere fretta». Pensieri e parole di Victor Osimhen, un ragazzo di soli 22 anni che ha capito l’importanza di godersi il momento che sta vivendo il Napoli in sintonia con la città, in un legame idilliaco che va oltre la presenza allo stadio. l’attesa è soprattutto per Osimhen e per il primo gol da godere dal vivo al Maradona. Già perché nella passata stagione in casa sono state solo 5 le reti e di queste solo la prima - quella del battesimo nell’ottobre di un anno fa, contro l’Atalanta - è stata segnata davanti a un migliaio di spettatori. Il resto con gli stadi chiusi per la pandemia. E a un ragazzo come il nigeriano che fa della gioia un suo punto di forza, segnare senza sentire le emozioni dei tifosi non fa lo stesso effetto. Per questo quando dieci giorni fa si è sbloccato con la doppietta a Leicester ha superato pure il cordone degli steward inglesi per abbracciare i tifosi napoletani arrivati sin lì. Poi si è scatenato a Udine e Genova e ora pregusta l’urlo del Maradona a un suo gol, quello che ancora gli manca. E la gente l’attende per esultare per una nuova vittoria e il ritorno in testa della classifica".