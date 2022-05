Quanto vale quel gol di Fabian? Più di cinque milioni di euro

In un pallone apparentemente inutile c’è nascosta una «piccola» ricchezza: inizia così il focus del Corriere dello Sport sul Napoli vittorioso in trasferta a Torino con un gol di Fabian.

L'edizione odierna del quotidiano si sofferma sulla giocata di Fabian che è valsa la vittoria, e anche qualche milione di euro in più:

"Quando Fabian Ruiz se ne va, ondeggiando nella sua eleganza, in quel sinistro che rinforza il podio del Napoli e sistema (quasi) la ceralacca sul destino, i cinque milioni e centomila euro - che rappresentano la differenza con il quarto posto - servono per vivere meglio.

Il Torino quando si sveglia è troppo tardi: Fabian ha imbandito una festicciola, che in realtà non è roba da poco. Perché in quel terzo posto, che pare (ormai) garantito, c’è comunque una fortuna: se cinque milioni e centomila euro non vi sembrano pochi"