Quanto costerà Conte al Napoli? Cifre folli e carta bianca sul mercato

Calciomercato Napoli - Antonio Conte pronto ad approdare a Napoli con De Laurentiis che vuole annunciarlo in tempi brevi. Ma quanto costerà Conte al Napoli? Arrivano le ultime de Il Mattino.

Conte-Napoli, quanto costa ad ADL

Antonio Conte firmerà un contratto di 2-3 anni con il Napoli ed è pronta una vera rivoluzione in tutti i sensi. Ma quanto costerà Conte al Napoli di De Laurentiis a livello economico? ADL darà quasi carta bianca a Conte sul mercato e la società che è passata dai 135 milioni del secondo anno di Ancelotti ai 75 dell'ultima stagione di monte ingaggi, ora metterà a bilancio un costo di 45-50 milioni nei prossimi tre anni solo per l'allenatore Antonio Conte. Senza bonus costerà almeno 15 milioni di euro lordi annui, più un paio di milioni per il suo staff.