Quando torna Insigne? Il Mattino: salterà tre partite, non più di 15 giorni in infermeria

Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne, in seguito al problema muscolare riscontrato nella gara con la Sampdoria, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado del muscolo adduttore breve destro. Il calciatore ha già cominciato l’iter riabilitativo. Ne parla Il Mattino.

Ultime notizie Napoli

"Ecografia e risonanza hanno confermato il piccolo trauma all'adduttore breve della gamba destra. Lorenzo Insigne salterà le prossime tre partite, quella di domani con la Fiorentina e poi le due di campionato prima della sosta. In totale non più di 15 giorni in infermeria. Ma certo, a parte il contratto milionario con il Toronto, non proprio un grande periodo. Insomma, anche lui tornerà con il Venezia (è un febbraio di fuoco). Tant'è che ha minimizzato e ha provato a giocare ancora, prima che arrivasse lo stop da parte del medico Canonico che ha notato la sua difficoltà"