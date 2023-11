Quando può arrivare l'annuncio di esonero per Garcia? CorSport: spunta un possibile indizio

Calcio Napoli - Il destino di Rudi Garcia sembra essere davvero segnato. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, oggi l'allenatore tornerà in Francia dalla sua famiglia. De Laurentiis potrebbe comunicargli a stretto giro l'esonero. Il Napoli, nel frattempo, ha deciso di anticipare la ripresa degli allenamenti spostandola da mercoledì a martedì.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Rudi, titolare di un contratto biennale da 2,8 milioni a stagione, tornerà a casa proprio in giornata: partirà per Nizza e poi raggiungerà la famiglia a Cannes. In attesa di comunicazioni ufficiali. L’unica, per il momento, è che la ripresa è stata anticipata di un giorno: non più mercoledì, bensì domani. Chissà con chi".