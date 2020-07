“Quando ho iniziato a far l’allenatore ancora dovevo migliorare nella mentalità”: De Laurentiis svela una frase di Gattuso prima del suo arrivo

Notizie Calcio Napoli - Incidente ancelottiano. Lo definisce così, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, durante la conferenza stampa di presentazione del ritiro di Castel di Sangro. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Un modo per archiviare un autunno da dimenticare, in cui le colpe non potevano essere solo di Ancelotti. Ma ADL ha già voltato pagina: «Proprio ai 60 anni di Ancelotti ho avuto la fortuna di conoscere Gattuso. Mi ha detto: “Quando ho iniziato a far l’allenatore ancora dovevo migliorare nella mentalità, cambiare ottica”. Un uomo che è campione del mondo che ha saputo mettersi in discussione con umiltà, da allenatore, partendo da realtà piccole»"