Quando arriva Lozano a Napoli? Il Mattino spiega: "Non sarà disponibile per la gara contro la Fiorentina"

Calciomercato Napoli - Non dovrebbero esserci intoppi per l'arrivo di Hirving Lozano al Napoli. Il messicano vestirà la maglia azzurra a fronte di un corrispettivo di 42 milioni di euro al club olandese e garantirà un quinquennale da 4 milioni di euro l'anno al giocatore.

Tanti tifosi partenopei, però, si chiedono quando arriverà in città. L'edizione odierna de Il Mattino ha provato a rispondere al quesito. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CN24:

"Tra dieci giorni il Napoli debutta a Firenze e appare chiaro che per quella data Lozano non sarà disponibile. Difficile ipotizzare il suo debutto alla prima. Ed è un peccato, perché questa è una trattativa iniziata praticamente a gennaio. Il Napoli ha chiesto informazioni sull’infortunio: dall’Olanda rassicurano ma a Villa Stuart le visite saranno non proprio di routine per capire l’entità dell’infortunio al piede".