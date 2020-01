Foot Mercato - PSG, Leonardo contatta l'agente di Koulibaly e gli offre 12 mln l'anno: De Laurentiis abbassa il prezzo e chiede 75 mln

Come riportano i colleghi francesi di Foot Mercato, De Laurentiis ha fissato il prezzo sul cartellino di Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli. Il rendimento non brillante del senegalese ha ridimensionato le richieste del patron azzurro che, tempo fa, partì da 100 milioni di euro. Koulibaly, intanto, ha chiesto alla società di andar via al termine della stagione.

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli

Il PSG ha drizzato le antenne e Leonardo, dirigente dei parigini, ha già offerto all'agente del calciatore un contratto da 12 mln di euro l'anno. Per il PSG, Koulibaly sarebbe il sostituto perfetto di Thiago Silva. Recentemente anche le due squadre di Manchester ed il Real Madrid hanno avuto dei contatti con l'entourage del difensore del Napoli che l'anno scorso avrebbe preferito la squadra che era di Josè Mourinho, lo United.