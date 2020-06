PSG, Cavani fa muro: non rinnova e non ci sarà in Champions League ad agosto!

Ultime notizie calcio Napoli - La situazione è diventata a dir poco tesa in casa PSG attorno alla posizione di Edinson Cavani. L'attaccante uruguaiano, infatti, come riportato da "Repubblica", ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il club parigino in scadenza tra otto giorni. Se da un lato è vero che la Ligue 1 è stata chiusa d'ufficio anticipatamente, è altrettanto vero che questa decisione mette il Paris Saint Germain nelle condizioni di dover rinunciare ad una delle sue stelle in vista della Champions League che ripartirà solo ad agosto. Il rapporto tra le parti si era già deteriorato con l'arrivo di Mauro Icardi all'ombra della Tour Eiffel nella passata sessione di mercato estiva. Dal 30 giugno, dunque, l'ex Napoli sarà svincolato e cresce la curiosità di sapere quale sarà il suo nuovo club.

