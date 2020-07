Protocollo anti-Coronavirus, protesta Giuntoli: "E' valido per tutti o meno? La Roma non l'ha rispettato!"

Ultimissime calcio Napoli - Domenica sera, contro la Roma, ha protestato e non poco il Napoli nella serata del 2-1 del San paolo. Il motivo? Il club partenopeo, in particolare il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, ha protestato per il mancato rispetto del protocollo anti-Coronavirus da parte della Roma.

Protocollo anti-Coronavirus, protesta Giuntoli: la polemica con la Roma

A raccontarlo è l'edizione odierna di Repubblica:

Ma al San Paolo è stata anche una notte di veleni, con le accuse del club alla Roma. «Ci devono dire se il protocollo sanitario è valido per tutti o meno: i giallorossi non potevano portare in panchina tutti i giocatori e invece lo hanno fatto lo stesso, nonostante le nostre segnalazioni. I nostri nel primo tempo erano in tribuna, nel rispetto delle regole di distanziamento», ha alzato la voce il ds Cristiano Giuntoli, dopo aver fatto già in campo le sue rimostranze all’arbitro Rocchi. Fonseca a fine gara ha ordinato alla sua squadra di svolgere pure un allenamento defaticante sul prato di Fuorigrotta, violando così un altro caposaldo della complicata normativa "anti coronavirus". I rivali hanno fatto però sapere di essere stati autorizzati dalla Lega già nelle due partite precedenti.