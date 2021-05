Prossime riaperture: palestre, piscine e matrimoni! Coprifuoco alle 23, ecco le regole

Ultimissime notizie coronavirus. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola dipinge il quadro delle prossime riaperture in Italia, con l'estate alle porte e la penisola che si avvia a diventare per intero zona gialla. L'obiettivo è consentire maggiori riaperture nel settore turistico.

Riaperture attività commerciali

Riaprono le piscine all’aperto e gli stabilimenti balneari, e sarà più facile per i turisti arrivare in Italia, senza obbligo di quarantena. Ci si aspetta anche che il Governo sposti l'ora di coprifuoco dalle 23:00 della notte alle 5:00 del mattino. Le altre riaperture riguardano le palestre, fiere e convegni, i centri commerciali nel fine settimana, le piscine al chiuso, la consumazione al bancone del bar, la cena nei ristoranti al chiuso, i banchetti dei matrimoni e i parchi tematici.