"Pronto a comprare il Maradona", spunta una telefonata chiave mercoledì: la vera posizione del Comune

Ultimissime Calcio Napoli - “Pronto a comprare lo stadio Maradona”; questo l’annuncio di ieri del presidente Aurelio De Laurentiis per dare una svolta a una questione che si trascina da anni.

A tal proposito, come svela Il Mattino oggi in edicola, proprio mercoledì c’è stata una telefonata tra il sindaco Gaetano Manfredi e il ministro dello sport Andrea Abodi proprio sul tema. Probabile che ADL abbia parlato con Abodi per sondare gli umori del Comune rispetto all’intenzione di un acquisto definitivo dell’impianto di Fuorigrotta, argomento che interessa particolarmente al governo anche in vista di Euro 2032 per il quale sta per essere convocato un tavolo tecnico.

Acquisto stadio Maradona, la posizione del Comune rispetto ad ADL

Le intenzioni di De Laurentiis - assicura il quotidiano - sono sincere, anche perché continua a vedere l’amministrazione come un ostacolo che in questo modo verrebbe definitivamente superato. Dal Comune, intanto, mantengono aperta tale possibilità. Tuttavia filtra anche che “la vendita dello stadio è tecnicamente possibile ma politicamente non sostenibili dall’amministrazione”.

In sintesi il consiglio comunale e contro il patron del club partenopeo. Dipendesse da Manfredi invece procederebbe eccome. Dunque come ogni volta dunque bisognerà sciogliere la matassa ma la situazione non è impossibile per quanto di base complicata.

L’alternativa all’acquisto, altrimenti, sarebbe la gestione per 90 anni col Comune che potrebbe andare incontro al club invece per il centro sportivo a Bagnoli. Staremo a vedere.