Pronti alcuni annunci di De Laurentiis oggi in conferenza

Napoli Calcio - Ci saranno alcuni quest'oggi da parte di Aurelio De Laurentiis. Non di mercato, ma commerciali. Ecco quanto riporta La Repubblica:

De Laurentiis commenterà la scelta di affidarsi a Spalletti e annuncerà anche alcune novità commerciali, decisive per la crescita del Napoli. Il Training Center cambierà denominazione e si chiamerà Konami per il rapporto di sponsorizzazione con il colosso dei videogame. L’abbinamento comincerà ufficialmente domani. Poi c’è la questione del materiale tecnico. Il Napoli ha chiuso il rapporto con Robe di Kappa e non si è legata a nessuna casa di abbigliamento sportivo. De Laurentiis ha coronato il proposito sbandierato da tempo di creare il proprio marchio.