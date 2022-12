Processo plusvalenze, Repubblica avverte: prima o poi toccherà al Napoli, sospetti su Osimhen

Processo plusvalenze bis: il Napoli non è coinvolto nella riapertura del processo voluta dalla Procura, che evidentemente non ha ritenuto fossero emersi nuovi elementi a carico della società partenopea, diversamente da quanto accaduto per Juventus e non solo.

Plusvalenze Napoli

In ogni caso, l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica non può fare a meno di ritornare sul trasferimento a Napoli di Victor Osimhen: "Bisognerà capire poi se nascerà una nuova revocazione per gli scambi sospetti tra Napoli e Lille". Anche perché, come sottolinea lo stesso quotidiano, in questo momento Aurelio De Laurentiis sarebbe indagato dalla Procura di Napoli con l'accusa di falso in bilancio, proprio in relazione alle operazioni legate all'acquisto di Osimhen dal Lille.

"Appena gli atti finiranno alla Procura federale - scrive Repubblica - anche se non risulta che li abbia richiesti, sarà inevitabile riaprire anche quel fronte, che resterà fuori dal processo del 20 gennaio".