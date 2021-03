Procede il recupero di Petagna, l'attaccante ha un obiettivo per il ritorno in campo

Ultime notizie Napoli - Il Napoli è tornato in campo. Il mini Napoli nel senso che ieri Gattuso s'è trovato a dirigere un gruppo praticamente dimezzato: assenti i nazionali, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Procede il recupero di Petagna, fermo dalla partita con la Juve: ieri Andrea ha svolto una parte del lavoro in gruppo oltre a una parte personalizzata. L'obiettivo, sia per lui sia per Rrahmani, è il rientro con il Crotone dopo la sosta. Considerando le assenze, Rino ha ovviamente integrato la squadra con una serie di giovanotti della Primavera. E così sarà fino al rientro dei nazionali"