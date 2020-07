Problemi per il Bologna, Mihajlovic deve rinunciare a due calciatori per il Napoli! Poli e Santander ci proveranno

Notizie Calcio Napoli - Quello di Mattia Bani è l’infortunio numero sette della serie. Il difensore del Bologna resterà fuori dieci, forse quindici giorni. Non ci sarà con il Napoli, ma tenterà di recuperare il prima possibile. Ne parla il Corriere dello Sport:

“Poi c’è Schouten, lui la stagione l’ha finita qui. Troppo lunghi i tempi dei recupero dell’olandese. Chi invece si sta attrezzando per tornare è Poli. Il centrocampista contro il Napoli potrebbe esserci, almeno per uno spezzone di partita. E lo stesso potrebbe essere per Santander, l’attaccante paraguaiano è quasi pronto e anche lui per la sfida di Napoli potrebbe essere a disposizione. Ieri tutti e due hanno lavorato con il gruppo”