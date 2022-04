Problemi fisici e medici nel Napoli? Repubblica: non ha inciso la nomina di un supervisore romano, non è intervenuto neanche Spalletti

Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, nel suo commento sul quotidiano mette in risalto il problema fisico del Napoli, crollato ieri contro l'Empoli.

"Il presidente martedì in un incontro con Spalletti aveva confidato i suoi timori, chiedeva spiegazioni sui troppi insulti ai muscoli. Il dubbio sulla preparazione fu pubblicizzato dall’ex capo dello staff medico De Nicola. Tardi per aprire una inchiesta interna. Doveva pensarci De Laurentiis per capire se c’era solo rancore nella spietata analisi o qualche indizio per accertare la verità e correggere.

Non ha inciso la nomina di un supervisore romano. Non è intervenuto neanche Spalletti che detiene i poteri sugli staff: preparatori, fisioterapisti, medici"