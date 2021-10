Problema terzini per il Napoli? Gazzetta: Ghoulam recuperato, ma negli ultimi quattro anni più tempo in riabilitazione che in campo

Napoli Calcio - Problema terzini per il Napoli? Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello, Sport, qualche grattacapo Luciano Spalletti potrebbe averlo dietro:

"Malcuit si è bloccato per un problema muscolare (distrazione al soleo) e rischia di saltare l’intero ciclo di 7 gare in 22 giorni, in alternativa a Di Lorenzo c’è solo Zanoli. A sinistra Ghoulam ormai è recuperato dall’infortunio al ginocchio, ma dopo quasi 4 anni passati più in riabilitazione che in campo bisognerà valutare con calma il minutaggio progressivo che gli consenta di trovare la forma migliore"