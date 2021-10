Problema terzini, Gazzetta: espulsione sanguinosa di Mario Rui! Di Lorenzo non è adatto a sinistra, ha permesso allo Spartak di dilagare

Napoli Calcio - L’espulsione sanguinosa di Mario Rui ha evidenziato ancora una volta la mancanza di alternative sulla fascia a sinistra, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Per ovviare al problema, Spalletti ha spostato Di Lorenzo sulla zona mancina e inserito Malcuit a destra. Il nazionale di Roberto Mancini ha dimostrato, ancora una volta, che lui non è fatto per ricoprire quel ruolo. La sue incertezze hanno permesso allo Spartak di dilagare"