CorSport - Le scelte di Calzona per Sassuolo-Napoli: 4 novità dall'inizio. Presa una decisione su Juan Jesus

Francesco Calzona si affida a dieci undicesimi che hanno vinto lo scudetto con il Napoli per vincere la sua prima partita sulla panchina azzurra si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Una vittoria questo pomeriggio a Reggio Emilia permetterebbe di tenere ancora in vita la speranza di poter agganciare la zona Europa; in particolare quella Champions che resta di vitale importanza per la squadra partenopea. Di seguito le scelte del tecnico calabrese per Sassuolo-Napoli.

Probabili formazioni Sassuolo-Napoli

Probabile formazione del Napoli con il Sassuolo

Per il Corriere dello Sport sarà nuovamente il 4-3-3 il modulo di partenza del napoli contro il Sassuolo. In porta c'è Alex Meret. La difesa a quattro vedrà il ritorno di capitan Giovanni Di Lorenzo sull'out di destra, con Amir Rrahmani e la riconferma di Juan Jesus dopo l'errore grave commesso nel finale di Cagliari ed infine Mario Rui sul versante mancino. A centrocampo intoccabili Stanislav Lobotka e Frank Zambo Anguissa mentre c'è ballottaggio aperto tra Hamed Junior Traore (ex della gara) e Piotr Zielinski con il primo leggermente favorito sul polacco. In attacco si rivede Matteo Politano insieme a Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia