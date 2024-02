Probabili formazioni Napoli-Verona, Il Mattino: riecco Anguissa, Mazzarri sceglie il modulo

Ultime notizie SSC Napoli - Si torna in campo, in Serie A, col Verona che arriva al Maradona per sfidare la squadra di Mazzarri. Ma con quale modulo si schiererà? L'edizione odierna de Il Mattino scrive:

"Mazzarri sa di essere spalle al muro: con il Verona non c'è un piano B. O vince o finisce al rogo. «Lo so bene, da qui alla fine sono 17 finali». Bene. Deve iniziare a vincere la prima. Col "corto muso" o con quello lunghissimo. Ma Walter sembra un uomo tranquillo. Anche se osservando il Napoli degli ultimi tempi non può che venire l'ansia e la tachicardia. Ma quando guardi il tecnico di San Vincenzo e lo soppesi, capisci che si può essere bravi anche a rovesciare in maniera quasi silenziosa certe radici tattiche, con il coraggio di una rivoluzione teoricamente impossibile. «Lo scoprirete solo oggi pomeriggio come schiererò la squadra. Ma tanto ormai i miei sanno fare bene ogni cosa». Quando il messianico Spalletti lasciò il Napoli di colpo, sembrava utopia una simile vigilia di incertezza sul modulo. Ma Mazzarri insiste: «Si può essere offensivi e non tradire se stessi anche con il 3-4-3». Non è escluso che, in ogni caso, torni alla difesa a 4 contro il Verona che è in piena lotta per non finire in B. Ma tutto è possibile".