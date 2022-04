Probabili formazioni Napoli-Sassuolo, Repubblica: tre ballottaggi per Spalletti

Ultimissime calcio Napoli. Macché male oscuro. Quella di Empoli, per Luciano Spalletti, è stata solamente una bruttissima sconfitta A Spalletti non ha dato fastidio nemmeno la discesa in campo di Aurelio De Laurentiis, che ha commissariato il settore tecnico dopo la figuraccia al Castellani.

Probabili formazioni Napoli-Sassuolo Repubblica

Secondo l'edizione odierna de La Repubblica edizione Napoli ci sono ancora tre i ballottaggi tra gli azzurri con Ospina, Zanoli e Zielinski favoriti per motivi diversi su Meret (“Non ha sbagliato solo lui, domenica scorsa”), sul convalescente Di Lorenzo e su Mertens.