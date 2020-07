Probabili formazioni Napoli-Roma, CorSport: Hysaj ed Elmas insidiano Mario Rui e Fabian, da verificare Allan [GRAFICO]

Ultime calcio - L’edizione odierna del Corriere dello Sport racconta le ultime di formazione tra Napoli e Roma, in vista del match di domani sera.

QUI NAPOLI

“Il ritorno di Meret dal 1’ era già previsto, ma Ospina non recupera e non andrà in panchina. Dall’inizio anche Manolas e Callejon. Hysaj ed Elmas insidiano Mario Rui e Fabian. Da verificare Allan”