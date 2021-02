Probabili formazioni Napoli-Juventus, Gazzetta: Osimhen in panchina con Fabian! Pirlo deve rinunciare ad un poker di bianconeri [GRAFICO]

Ultime Serie A - L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport propone le probabili formazioni di Napoli-Juventus, calcio di inizio domani alle 18.

QUI NAPOLI

Rotazioni ristrette all’osso per Gattuso, che perde anche Hysaj e Demme. Difesa obbligata con Mario Rui e Di Lorenzo terzini e Rrahmani e Maksimovic centrali davanti ad Ospina. In mezzo al campo confermati Elmas-Bakayoko-Zielinski, in attacco Lozano ed Insigne ai lati di Petagna con Osimhen in panchina. Due i ballottaggi: Ospina e Insigne in vantaggio su Meret e Politano.

QUI JUVENTUS

Non benissimo anche Pirlo, che deve rinunciare a Dybala, Arthur, Ramsey e Bonucci. 3-5-2 al Maradona: davanti a Szczesny linea composta da De Ligt-Chiellini-Danilo, a centrocampo Cuadrado e Chiesa esterni con McKennie-Bentancur-Rabiot centrali. In avanti Morata con Cristiano Ronaldo. Un solo ballottaggio, De Ligt in vantaggio su Demiral.