Probabili formazioni Milan-Napoli, Repubblica: fuori Mertens e Callejon, centrocampo e attacco inediti!

Ultimissime calcionapoli - Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica lo spartito tattico azzurro resterà invariato, gli uomini chiave potrebbero cambiare. In sintesi: resta favorito il 4- 4- 2, l’abito tattico messo sotto accusa dopo gli ultimi risultati. Ancelotti ha pensato la scorsa settimana al 4- 3- 3, ma segnali di un cambiamento concreti non ce ne sono ancora. Il tecnico emiliano potrebbe quindi cambiare addirittura 5-6 elementi rispetto all'ultima deludente gara interna col Genoa.

Le prove tattiche di ieri rappresentano una soluzione inedita. Utilizzati tutti i centrocampisti: Elmas e Fabiàn sugli esterni, Zielinski e Allan centrali. Il brasiliano ha smaltito il problema al ginocchio, si allena da due giorni assieme ai compagni e prenota una maglia da titolare.

Sarebbe inedita pure la coppia d’attacco. Ancelotti pensa ad un tandem veloce e capace di non dare punti di riferimento all’avversario. Insigne attaccante e al suo fianco Lozano, rimasto ad allenarsi durante la sosta. Se l’impostazione fosse confermata, gli esclusi eccellenti sarebbero due, Callejòn e Mertens, casi spinosi all’interno dello spogliatoio per un rinnovo di contratto che non è arrivato.

Il belga è rientrato soltanto ieri dalla nazionale e potrebbe anche strappare in extremis la maglia da titolare, ma Insigne e Lozano, al momento, sono favoriti.

L’altro dubbio di Ancelotti riguarda la difesa: Mario Rui non è al meglio e potrebbe dare forfait sulla fascia sinistra. Ghoulam non è pronto, ritorna d’attualità il ballottaggio tra Hysaj e Luperto. Potrebbe spuntarla il giovane difensore leccese, che garantisce maggiore consistenza al reparto arretrato. L’idea è quello di un Napoli solido dalla metà campo in giù per poi accendersi con i suoi talenti offensivi. Basterà per uscire dalla crisi?