Probabili formazioni Liverpool-Napoli, Repubblica: Ancelotti recupera Manolas e Fabian

Ultimissime Calcio Napoli - Liverpool-Napoli, sarà ancora 4-4-2 per Carlo Ancelotti. Come riporta La Repubblica oggi in edicola, il tecnico azzurri ritroverà Kostas Manolas al centro della difesa e Mario Rui sull'out mancino. In mediana dovrebbe farcela anche Fabian Ruiz, sempre alle prese con qualche acciaccio fisici. In attacco, date le assenze di Lorenzo Insigne e Arkadiusz Milik, spazio invece al tandem composto da Dries Mertens e Hirving Lozano.

Liverpool-Napoli, probabili formazioni:

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane. All. Klopp

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulinaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian; Mertens, Lozano. All. Ancelotti