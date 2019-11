Liverpool-Napoli, le probabili formazioni di Gazzetta: due novità nell'undici di Ancelotti rispetto a San Siro [GRAFICO]

Ultimissime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Liverpool-Napoli.

Probabili formazioni Liverpool-Napoli Gazzetta

Nell'undici di Carlo Ancelotti, sono due le novità rispetto al pareggio con il Milan di sabato scorso. in difesa si rivede dal primo minuto il portoghese Mario Rui mentre in attacco c'è Mertens con Lozano. Fabian Ruiz, non al meglio per un problema muscolare, andrà al massimo in panchina. Formazione tipo invece per Klopp con Salah, Manè e Firmino in attacco. A fare coppia con Van Dijk in diresa ci sarà Lovren. Tutto confermato a centrocampo con Henderson, Fabinho e Wijnaldum.