Probabili formazioni Liverpool-Napoli, Il Mattino: c'è Maksimovic sulla destra, Elmas vince il ballottaggio con Fabian

Tutto pronto per la sfida di questa sera tra Liverpool ed SSC Napoli ad Anfield. Gli azzurri sono a caccia della qualificazione agli ottavi di finale e del passaggio del turno. Secondo l'edizione odierna de Il Mattino, Ancelotti schiererà Alex Meret tra i pali, protetto da una difesa a quattro composta da Maksimovic, Manolas, Koulibaly e Mario Rui; in mezzo al campo Callejon, Allan, Zielinski ed Elmas. In avanti il dubbio non pare esserci: a partire titolari saranno Dries Mertens ed Hirving Lozano. Dal canto suo Klopp ritrova Alisson; in difesa Alexander-Arnold e Robertson sugli esterni, al centro Lovren e Van Dijk. Linea a tre in mezzo al campo con Wjinaldum, Fabinho ed Henderson. In avanti il solito trio composto da Salah, Firmino e Mané.

Clicca sul file in allegato