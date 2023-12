Probabili formazioni Juventus-Napoli, CorSport: due novità per parte

Napoli Calcio - Ci saranno delle novità nelle due formazioni che schiereranno questa sera Massimiliano Allegri e Walter Mazzarri. Stando a quanto si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, saranno dunque complessivamente tre i volti nuovi dal primo minuto di questo Juventus-Napoli.

Probabili formazioni Juventus Napoli

Come si legge sul Corriere dello Sport nella Juventus ritornano dal primo minuto sia il capitano Danilo, aveva giocato una manciata di minuti contro il Monza una settimana fa, e il centrocampista Manuel Locatelli. Nel Napoli si rivede Piotr Zielinski dall'inizio, un rientro non di poco conto per Walter Mazzarri che sceglie anche Natan terzino e Juan Jesus centrale di difesa al posto di Ostigard che aveva giocato contro l'Inter. Recuperato Zanoli che aveva saltato l'ultima per lombalgia.