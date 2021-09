Probabili formazioni Italia-Lituania, Gazzetta: Di Lorenzo dal 1', possibile tandem Sassuolo in attacco [GRAFICO]

Napoli Calcio - Stasera alle ore 20.45 l’Italia torna in campo per le qualificazioni Mondiali contro la Lituania, e la Gazzetta dello Sport riporta le probabili scelte di Roberto Mancini. In porta ci sarà Donnarumma, con linea difensiva composta da Di Lorenzo-Bonucci-Acerbi-Biraghi. A centrocampo terzetto Pessina-Jorginho-Locatelli, in attacco Berardi e Bernardeschi ai lati di Raspadori.

Questo il focus del quotidiano: