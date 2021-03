Probabili formazioni Italia-Irlanda del Nord: Insigne titolare, panchina per Di Lorenzo e tribuna per Meret! [GRAFICO]

Notizie Calcio - L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport presenta le probabili formazioni di Italia-Irlanda del Nord, match valido per le qualificazioni al Mondiale 2022.

Mancini continuerà sulla sua linea, ci sarà un 4-3-3 comandato da Donnarumma in porta e dalla coppia bianconera Bonucci-Chiellini, con ai loro lati Emerson Palmieri e Florenzi. Centrocampo di qualità con Verratti e Barella ai lati di Locatelli, in attacco Domenico Berardi a destra, Ciro Immobile al centro ed il capitano del Napoli Lorenzo Insigne sulla sua amata fascia sinistra. Soltanto panchina per Giovanni Di Lorenzo, possibile tribuna per Alex Meret visto l’alto numero di convocati e la panchina lunga, sì, ma non infinita.