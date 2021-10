Probabili formazioni Italia-Belgio, Gazzetta: possibile turnover in campo, out Di Lorenzo ed Insigne [GRAFICO]

Napoli Calcio -L’Italia giocherà la finalina per il terzo posto della Nations League contro il Belgio, e la Gazzetta dello Sport riporta le probabili novità di formazione

“La soluzione potrebbe essere un “turnover in campo”, con almeno un tempo per gli “insostituibili”: Chiellini in coppia con Acerbi; Chiesa, a cui è difficile rinunciare del tutto; Donnarumma, per concedergli una gara “serena” dopo i fischi di San Siro; Jorginho. Vicino a lui potrebbe rivedersi Pellegrini con Cristante in vesti di mezzala. Dietro difficile non aspettarsi Calabria, davanti possibile chance per Raspadori e Berardi”