Il Mattino - Probabili formazioni Fiorentina-Napoli: Spalletti rispolvera la formazione tipo, c'è una novità in attacco

Notizie Napoli calcio. Dopo la delusione europea il Napoli è pronto a rituffarsi in campionato per proseguire il proprio cammino immacolato. Contro la Fiorentina, come riportato da Il Mattino, mister Spalletti tornerà ai giocatori che gli hanno dato maggiori garanzie in questo inizio di stagione.

Fiorentina-Napoli, probabili formazioni

In posta ci sarà spazio per Ospina, mentre in difesa torna Rrahmani accanto a Koulibaly. Sugli esterni spazio a Di Lorenzo e Mario Rui, con quest'ultimo che vorrà farsi perdonare l'espulsione contro lo Spartak. In mediana si rivede la diga Fabian-Anguissa, con Lozano (al posto di Politano) che sarà la novità offensiva per completare il reparto insieme a Zielinski, Insigne ed Osimhen.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen