Probabili formazioni Fiorentina-Napoli, Gazzetta anticipa: c'è Bakayoko, out Demme [GRAFICO]

Ultime notizie Napoli - L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport propone le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli.

QUI FIORENTINA

Iachini nel suo 3-5-2 si affiderà a Terracciano in porta, probabile solo panchina per Dragowski. Difesa a tre con Milenkovic-Pezzella-Caceres, sugli esterni Venuti e Biraghi con terzetto centrale di centrocampo formato da Bonaventura-Pulgar-Castrovilli. In attacco Vlahovic e Ribery, al rientro. Tre i ballottaggi: Terracciano, Biraghi e Caceres in vantaggio su Dragowski-Igor-Martinez Quarta.

QUI NAPOLI

Gennaro Gattuso assalterà la ChampionsLeague con Meret in porta, linea difensiva formata da Di Lorenzo-Manolas-Rrahmani-Hysaj. A centrocampo confermato Bakayoko e non Demme al fianco di Fabian, poi confermati i quattro uomini offensivi: Lozano-Zielinski-Insigne alle spalle di Osimhen.