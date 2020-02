Probabili formazioni Cagliari-Napoli, Gazzetta: Elmas esterno alto a sx! Rientra Allan, tre ballottaggi per Gattuso [GRAFICO]

Notizie Calcio - L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta le probabili formazioni di Cagliari-Napoli, che si terrà domani alle ore 18.

QUI CAGLIARI

Nel 4-3-2-1 di Maran mancheranno Nainggolan, Cacciatore e Faragò: possibile chance per il nuovo acquisto Gaston Pereiro con Joao Pedro e Simeone in attacco. In porta Cragno, in difesa linea a quattro con Mattiello e Pellegrini ai lati di Pisacane e Klavan. In mezzo al campo Nandez e Ionita mezze ali, Cigarini regista. Due ballottaggi: Cragno e Pereiro sono in vantaggio su Olsen e Birsa.

QUI NAPOLI

Secondo la Gazzetta dello Sport Insigne non sarà del match, perciò sulla sinistra potrebbe agire di nuovo Eljif Elmas in un tridente con Mertens e Callejon. In porta e difesa confermati Ospina con la linea Di Lorenzo-Manolas-Maksimovic-Mario Rui. A centrocampo rientra Allan con Demme e Fabian, Zielinski rimarrebbe fuori. Tre ballottaggi: Maksimovic, Callejon e Fabian in vantaggio su Hysaj, Politano e Zielinski.