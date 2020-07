Probabili formazioni Bologna-Napoli: rivoluzione Gattuso, anche Insigne in ballottaggio! Cambia mezza difesa [GRAFICO]

Notizie Calcio Napoli - L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport propone le probabili formazioni di Bologna-Napoli, che si terrà domani sera alle 19.30.

QUI BOLOGNA

Nel 4-3-3 di Mihajlovic spazio al tridente Orsolini-Palacio-Barrow, mentre sono indisponibili Bani e Schouten. In porta Skorupski, linea a quattro Mbaye-Danilo-Denswil-Dijks. A centrocampo Medel centrale, Soriano e Dominguez ai suoi lati. Due i ballottaggi: Orsolini e Mbaye in vantaggio su Skov Olsen e Tomiyasu.

QUI NAPOLI

Tanti cambi per Gattuso, a partire dal reparto difensivo: tornano Meret, Manolas ed Hysaj in luogo di Ospina, Maksimovic e Mario Rui. A centrocampo Demme sostituirà Lobotka mentre saranno confermati Fabian e Zielinski come mezze ali. In avanti Politano e Milik al posto di Callejon e Mertens, con Insigne confermato a sinistra. Tre i ballottaggi: Meret, Manolas ed Insigne dati in vantaggio su Ospina, Maksimovic e Lozano.