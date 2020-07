Probabili formazioni Bologna-Napoli, Mihajlovic concede l'ultima possibilità a Skov Olsen, Mbaye sfida Insigne

Ultime calcio Napoli - All’andata la decise lui, subentrando dalla panchina e segnando il gol del pari che anticipò l’1-2 di Sansone, ma fin qui è stato l’unico sprazzo della sua prima annata bolognese: notte da protagonista per Andreas Skov Olsen, al quale Mihajlovic darà una chance per iniziare a dimostrare il suo valore. Rispetto a Parma cambierà l’intera catena di destra, perché nella conferenza stampa prepartita Mihajlovic ha fatto capire che da terzino, contro Insigne, giocherà Ibrahima Mbaye.

Mihajlovic

Come riporta Il Corriere di Bologna:

"Ieri dall’infermeria è arrivata la conferma del campionato terminato anzitempo per Mattia Bani (lesione al gemello mediale sinistro, tempi di recupero tra le tre e le quattro settimane) e in difesa il dubbio riguardava soprattutto la posizione di Tomiyasu: con Mbaye promosso titolare a destra, il giapponese probabilmente formerà la coppia centrale insieme a Danilo venendo preferito al rientrante Denswil. A sinistra rimane favorito Dijks, ma l’olandese non ha quasi mai riposato: Krejci si può candidare per farlo rifiatare. A centrocampo Medel e Dominguez vanno verso la conferma dopo l’ottima prestazione del Tardini, pur chiusa da entrambi leggermente malconci: avrà una chance o in corso d’opera o dall’inizio anche Svanberg, altro giocatore finito nel mirino di Mihajlovic alla vigilia. In attacco, scelto Skov Olsen a destra, si dovrebbe rivedere Palacio con Barrow e Soriano a gravitare in trequarti".