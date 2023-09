Probabili formazioni Bologna-Napoli, Gazzetta: tre ballottaggi negli azzurri | GRAFICO

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Bologna-Napoli che si sfideranno alle ore 18 allo stadio Dall'Ara. Non mancano le novità nei due schieramenti di Thiago Motta e Garcia con quest'ultimo in piena emergenza difensiva per gli infortuni di Rrahmani e Juan Jesus.

Probabili formazioni Bologna Napoli

Stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport sono tre i ballottaggi negli azzurri. In difesa si contendono una maglia Olivera e Mario Rui con quest'ultimo favorito. A centrocampo l'altro dubbio è tra Anguissa ed Elmas con il camerunense leggermente favorito. Nel tridente testa a testa tra Politano e Raspadori. Per il resto scelte confermate. Nel Bologna sono solo due i dubbi di formazione: Freuler-Moro e Ndoye-Orsolini.