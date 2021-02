Probabili formazioni Atalanta-Napoli, Il Mattino: ancora fuori Meret! Si torna al 4-3-3 con Elmas e Osimhen

Napoli - Probabili formazioni Atalanta-Napoli. Il Mattinoscrive sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Napoli. Entrambe le squadre si giocano tanto nell'obiettivo della finale. Si riparte dallo 0-0 dell’andata, out Koulibaly e Ghoulam per Covid, Manolas per infortunio e si riparte dal 4-3-3 nel Napoli. In attacco torna Osimhen titolare.

Probabili formazioni Atalanta-Napoli, Il Mattino:

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djmsiti, Palomino, Toloi; Gosens, Freuler, De Roon, Maehle; Muriel, Ilicic; Zapata.

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Rrahmani, Maksimovic, Di Lorenzo; Zielinski, Bakayoko, Elmas; Insigne, Osimhen, Lozano.

