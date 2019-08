"Juventus razzista: stadio vietato ai nati in Campania": con questo titolo si apre l'edizione odierna del quotidiano napoletano Roma.

Biglietti Juventus-Napoli, vendita vietata ai nati in Campania

Titolo forte che campeggia al centro della prima pagina: il focus è sulla decisione della Juventus di chiudere l'Allianz Stadium ai residenti ed ai nati in Campania per la sfida di campionato contro la SSC Napoli. "La città si ribella: pronte azioni legali", si legge in prima pagina.

