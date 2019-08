Juventus-Napoli, biglietti in vendita! Tariffe speciali per i tifosi bianconeri con tessera

Sono già in vendita i biglietti di Juventus-Napoli, gara valida per la seconda giornata di Serie A, la prima che si giocherà all'Allianz Stadium della stagione 2019/20. Biglietti in vendita per una parte di tifosi, per la sfida in programma per il 31 agosto. A comunicarlo è la Juventus stessa con un comunicato ufficiale. Si attende di capire se sarà aperto invece il settore ospiti per i tifosi del Napoli.

Biglietti Juventus - Napoli

"Ormai manca meno di un mese. Il 31 agosto i bianconeri Campioni d’Italia tornano a giocare nel loro stadio, e questa volta il calendario ha riservato un esordio di altissimo livello. La prima casalinga di campionato, infatti, vedrà la Juve opposta al Napoli, con calcio d’inizio alle 20.45. Mercoledì 7 agosto inizia la fase di vendita riservata per i Juventus Member, che potranno approfittare di tariffe speciali!

Questo il dettaglio delle fasi di vendita: