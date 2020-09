"Prima di tutto la sicurezza", retroscena Repubblica - Così De Laurentiis ha gestito il 'caso' Sporting da casa

Ultime calcio Napoli - Un giorno di riposo, quello concesso ieri da Gennaro Gattuso alla squadra dopo la trasferta a vuoto in Portogallo, concordato da Aurelio De Laurentiis.

E' questo il retroscena raccontato dall'edizione odierna di Repubblica:

Gli azzurri avevano urgente bisogno di staccare un po’ la spina, dopo essersi sobbarcati l’inutile viaggio ( andata e ritorno in pochissime ore) per Lisbona, dove l’emergenza Covid aveva fatto annullare in extremis l’amichevole contro lo Sporting: per la " positività " di ben 7 giocatori della squadra locale. Nonostante la doverosa cancellazione della partita, però, Insigne e compagni sono riusciti ad atterrare lo stesso a Capodichino solo intorno alle quattro del mattino, per l’impossibilità di anticipare la partenza per l’Italia del volo charter. Per questo Ringhio aveva chiesto ai dirigenti al seguito di organizzare seduta stante una sessione di allenamento allo stadio Alvalade, in serata, per far passare il tempo e non sprecare del tutto la giornata di lavoro. D’accordo De Laurentiis, contattato al telefono. «Prima di tutto la sicurezza », aveva ribadito da Roma il presidente, messo al corrente dei tentativi dello Sporting ( che dovrà rimborsare al Napoli almeno le spese di viaggio) di far giocare lo stesso la partita.