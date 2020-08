"Prima bisogna vendere", De Laurentiis categorico con Giuntoli: il patron vuole incassare non meno di 100 milioni dalle cessioni

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Il Ferragosto è per tradizione di vacanza negli ambienti del calciomercato, eppure si continua a lavorare con lo smartphone sempre tra le mani. Sotto il sole, anche a Capri, dove tra un tuffo ed un drink ci sono anche De Laurentiis e Giuntoli, a conferma di un rapporto solido tra il presidente ed il ds appetito da diversi club italiani. «Prima bisogna vendere» rappresenta un mantra ed un modus operandi al quale non può sottrarsi un club come il Napoli che si è da poco impegnato a spendere 80 milioni di euro per Osimhen, l’attaccante fortemente caldeggiato da Gattuso. Vendere, cioè far uscire dal bilancio e dal monte ingaggi elementi come Koulibaly ed Allan, per i quali il club azzurro si attende di incassare non meno di 100 milioni di euro".