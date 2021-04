"Presidente riconferma Gattuso", De Laurentiis e quel like rimosso sui social alla richiesta di un tifoso: il retroscena

ULTIME CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna de "Il Mattino" racconta una sorta di mistero riguardo il presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron si è reso protagonista di un like sui social alla richiesta di un tifoso che gli ha chiesto la riconferma di Gattuso.

De Laurentiis

DE LAURENTIIS-GATTUSO: GIALLO SOCIAL

Il quotidiano racconta la vicenda: "De Laurentiis è da ieri a Napoli ma ha preferito dormire in un hotel diverso da quello dove gli azzurri sono in ritiro. Un piccolo giallo: in mattinata spunta un suo like sull'invito di un tifoso a confermare Gattuso sulla panchina azzurra. Segnale di disgelo tra presidente e allenatore o solo una disattenzione nell'uso del social network? In serata il like sparisce e resta il mistero".