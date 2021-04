"Presidente alleno pure i ragazzini, ma spiega alla piazza che con questa crisi economica ci ridimensioneremo". Gattuso parlò chiaro, ADL ha sperato fino all'ultimo nelle dimissioni

NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sul divorzio ormai prossimo tra Rino Gattuso e Aurelio De Laurentiis. Il quotidiano nello specifico riporta un virgolettato che l'allenatore avrebbe detto al presidente non più tardi di qualche mese fa.

Rino Gattuso

GATTUSO-ADL: I MOTIVI DEL DIVORZIO

La rosea scrive: "La richiesta di trasparenza progettuale («Presidente alleno pure i ragazzini, ma tu devi spiegare alla piazza che con la crisi economica dobbiamo ridimensionarci»), le incomprensioni mentre con gennaio e una catena di infortuni notevole cominciano a scricchiolare decisamente i risultati. Persa la Supercoppa con la Juve, ecco quattro giorni dopo il tracollo a Verona, casa Juric. De Laurentiis perde le staffe e urla urbi et orbi la sua rabbia. Ma vuole cacciare davvero Gattuso? Ci si interroga. In realtà il presidente, in una singolar tenzone, spera che l’allenatore sotto pressione decida di dimettersi. Anche perché un’alternativa reale non è pronta"