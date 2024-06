Presentazione Conte a Palazzo Reale: perché l'evento è a numero chiuso per la stampa

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport chiarisce perché la conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte a Palazzo reale è a numero chiuso per giornalisti e fotografi:

"Oltre cento le presenze previste compresi fotografi e operatori. Il Napoli ha dovuto conformarsi alle regole imposte dalla direzione (non più di 400 accrediti) ma la conferenza stampa sarà trasmessa comunque in diretta ovunque. Ogni emittente, infatti, potrà agganciarsi al segnale e mandare in onda le immagini. Il Conte day verrà trasmesso live anche sul canale YouTube del Napoli. C'è grande attesa per le sue parole, per le prime dichiarazioni da nuovo allenatore del Napoli dopo quelle rilasciate sui social e alcune battute ai cronisti che lo hanno scortato nei giorni della firma a Roma".