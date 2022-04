Napoli in affanno, preparazione atletica nel mirino: c'è un dato evidente

Notizie Napoli calcio. L'edizione odierna de Il Mattino, ha analizzato anche il discorso della tenuta fisica del Napoli, che ad oggi non sembra essere eccellente:

Il Napoli è in affanno. L'intensità degli allenamenti settimanali, probabilmente, va cambiata in vista di queste ultime cinque giornate. La preparazione atletica è chiaramente nel mirino: la squadra è partita a razzo ma negli ultimi tempi si ferma nel secondo tempo. Non è un caso. Durante il ritiro estivo gli allenamenti sono stati massicci a la squadra è partita in quarta: nelle prime otto partite, gli azzurri hanno conquistato 24 punti; nelle successive 25 partite i punti sono stati 43